Узгоджено кандидатуру першого заступника голови КМДА

Цю інформацію УНІАН підтвердив сам Голубченко, але жодних коментарів з цього приводу не дав.

Згідно із законодавством, після погодження у Кабміні Голубченко має вступити на посаду після підписання відповідного розпорядження Київським міським головою або, у даному випадку, заступником мера - секретарем Київради Галиною Герегою, уточнило джерело у КМДА.

За словами співрозмовника агентства, погодження кандидатури Голубченка відбулося минулого тижня, однак на сьогодні розпорядження Г.Гереги до відділу кадрів ще не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Києві випала більш як місячна норма снігу, що призвело до колапсу інфраструктури міста.

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26 березня голова КМДА Олександр Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Голубченко наприкінці березня був призначений на посаду в.о. першого заступника голови КМДА. Проте Попов тоді заявив, що це не остаточне рішення, і повідомив, що розглядається декілька кандидатур на посаду його першого заступника.