У Києві підтопило Гідропарк (фото)

12:06, 08 травня 2013
Суспільство
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Люди змушені пересуватися на човнах

Гідропарк затопило

У Києві підтопило Гідропарк – вода там піднялася до такого рівня, що люди змушені пересуватися на човнах, повідомляє ТСН.

Гідропарк затопило

Зазначається, що затопленими стоять сміттєві контейнери, кабінки для переодягання та навіть ресторани.

Крім того, повідомляється, що у Києві продовжує зростати рівень води у Дніпрі. Днями підтопило кілька пляжів, пішохідний перехід біля Голландського мосту, Труханівську вулицю та частину Оболонської Набережної.

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