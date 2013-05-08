У Києві підтопило Гідропарк (фото)

У Києві підтопило Гідропарк – вода там піднялася до такого рівня, що люди змушені пересуватися на човнах, повідомляє ТСН.

Зазначається, що затопленими стоять сміттєві контейнери, кабінки для переодягання та навіть ресторани.

Крім того, повідомляється, що у Києві продовжує зростати рівень води у Дніпрі. Днями підтопило кілька пляжів, пішохідний перехід біля Голландського мосту, Труханівську вулицю та частину Оболонської Набережної.