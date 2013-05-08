Сьогодні Хрещатик закриють на репетицію параду
12:29, 08 травня 2013Суспільство
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У Києві у зв’язку з проведенням репетиції військово-історичної ходи сьогодні буде перекрито рух транспорту на Хрещатику.
Хрещатик закриють на репетицію ходи
У зв’язку з проведенням репетиції військово-історичної ходи з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні дорожній рух вулицею Хрещатик (від вул.Б.Хмельницького до вул.Інститутської) буде перекрито з 16:00 до 21:00 8 травня 2013 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
У КМДА просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та обирати інші маршрути пересування містом.
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