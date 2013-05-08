Сьогодні Хрещатик закриють на репетицію параду

У зв’язку з проведенням репетиції військово-історичної ходи з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні дорожній рух вулицею Хрещатик (від вул.Б.Хмельницького до вул.Інститутської) буде перекрито з 16:00 до 21:00 8 травня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У КМДА просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та обирати інші маршрути пересування містом.