Донецький губернатор і ще 5 тисяч людей потрапили до Книги рекордів України

У Донецьку 9 травня пройшов флеш-моб, у ході якого більш як 5 тис. виконавців заспівали разом пісню Давида Тухманова «День Перемоги», тим самим встановивши рекорд в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запис у Книзі рекордів України зробив її представник Ігор Підчибій.

Він вручив сертифікати голові Донецької обласної державної адміністрації Андрію Шишацькому і Донецькому міському голові Олександру Лукьянченку, які співали разом із земляками.

«Колективний спів є загальною подякою ветеранам від усіх донеччан за мирне небо над головою і нагадуванням про те, що славний подвиг є незабутнім», - пояснив губернатор.

У облдержадміністрації нагадали, що «Книга рекордів України» є збірником інформації про унікальні досягнення наших співвітчизників. Її мета - розвиток у країні національної самосвідомості шляхом популяризації в державі і за її межами видатних досягнень українців.