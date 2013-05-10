Посол ЄС відкриє Європейський тиждень культури у Києві

Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, посол Франції Ален Ремі та посол Хорватії Томіслав Відошевіч 14 травня відкриють у Києві фотовиставку під назвою «Homo Urbanus Europeanus» – «Людина в міському просторі Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва ЄС, зазначивши, що із відкриттям цієї виставки офіційно розпочнеться Європейський тиждень культури у Києві.

На виставці можна буде побачити унікальні світлини 12-х європейських столиць від Жан-Марка Карассі, відомого французького художника. Карассі розкриває тему міського життя європейців, прагнучи показати єдність європейських країн.

Відвідати виставку можна з 14 до 27 травня в Музеї мистецтв ім. Варвари та Богдана Ханенків.

Європейський тиждень культури – це спільна ініціатива Представництва ЄС в Україні та посольств і культурних інституцій країн-членів ЄС. Тиждень об’єднає різноманітні культурні заходи, зокрема виставки, покази фільмів, концерти, лекції тощо, що пройдуть у Києві.