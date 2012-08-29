Азаров попередив міністра фінансів: за виплату зарплат відповідає головою

Прем'єр-міністр Микола Азаров попередив міністра фінансів Юрія Колобова про персональну відповідальність за невиплату заборгованості із зарплати на державних підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Те, що сталося на Заводі імені 61-го комунара, коли людям заборгували зарплату, неприйнятно. Я попереджаю міністра фінансів про персональну відповідальність за своєчасне фінансування державного замовлення. Поточна зарплата має виплачуватись вчасно і повністю. Рішення щодо повернення людям боргів повинно бути знайдене найближчим часом", - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим він наголосив, що на державних підприємствах взагалі не має виникати заборгованість із заробітної плати.

«Попереджаю всіх керівників міністерств і відомств: невиплата зарплати - це злочин проти людей. І це не фігуральний вислів. Нагадаю, що існує кримінальна відповідальність за невиплату зарплати», - підкреслив М.Азаров

Також він закликав Генеральну прокуратуру докласти зусиль, щоб відповідальність за статтею Кримінального кодексу щодо невиплати заплат була невідворотною.

Крім того, М.Азаров від імені уряду попросив Генпрокуратуру, Міністерство внутрішніх справ терміново й ретельно провести перевірки за фактами зарплатних боргів і доповісти Кабміну про результати.

"Я переконаний, що такі болючі, але поточні проблеми ми вирішимо. Водночас зосередитися треба на вирішенні стратегічних проблем", - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні заборгованість з виплати заробітної плати в липні 2012 року зросла на 2,5%, порівняно з червнем, і на 1 серпня становила 986,04 млн. грн, з початку року заборгованість збільшилася на 0,9%; порівняно з даними на 1 серпня 2011 року заборгованість скоротилася на 15,8%.