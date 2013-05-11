ДАІ радить не паркувати авто на дорозі вболівальників Динамо та Іллічівця

Державтоінспекція столиці просить водіїв сьогодні не паркуватися в районі НСК ”Олімпійський”, щоб не заважити руху вболівальників під час проведення футбольного матчу Чемпіонату України між клубами ”Динамо” (Київ) та ”Іллічівець” (Маріуполь).

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю столичного Управління ДАІ.

«З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до НСК ”Олімпійський”, ДАІ просить не паркувати автотранспорт (з 8.00) на тротуарах вулиць Велика Васильківська, (Червоноармійська), Фізкультури, Жилянська, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадна», - йдеться у повідомленні.

Матч розпочнеться о 19.30.