На вулиці Родимцева в Києві знайдено близько 10 кг ртуті

15:33, 13 травня 2013
Суспільство
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У Києві в одному з дворів виявлено близько 10 кг ртуті.

Ртуть

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, спецлінією «102» до Голосіївського райуправління міліції надійшла інформація, що на вулиці Родімцева біля сміттєвого баку знайдено пляшку з-під шампанського, наповнену ртуттю.

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група та керівництво районного управління в повному складі. Там було встановлено, що небезпечну речовину, вагою близько 10 кг, виявив 58-річний місцевий житель. Пляшку було вилучено і направлено на дослідження до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Фахівцями на місцевості було проведено демеркуризацію, загрози забрудненню не має.

Наразі правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до цієї події.

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