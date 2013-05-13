На вулиці Родимцева в Києві знайдено близько 10 кг ртуті

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, спецлінією «102» до Голосіївського райуправління міліції надійшла інформація, що на вулиці Родімцева біля сміттєвого баку знайдено пляшку з-під шампанського, наповнену ртуттю.

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група та керівництво районного управління в повному складі. Там було встановлено, що небезпечну речовину, вагою близько 10 кг, виявив 58-річний місцевий житель. Пляшку було вилучено і направлено на дослідження до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Фахівцями на місцевості було проведено демеркуризацію, загрози забрудненню не має.

Наразі правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до цієї події.