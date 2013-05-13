У Тернополі бандити два роки катували школярів, вимагаючи з них гроші

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, на вимагачів правоохоронці вийшли у січні цього року, коли до співробітників обласного управління боротьби з організованою злочинністю звернулися батьки одного з потерпілих й повідомили, що у їхнього неповнолітнього сина вимагають гроші. Тоді під час передачі коштів міліціонери затримали головного підозрюваного у цій справі – 25-річного жителя Тернополя.

Окрім організатора, котрий на момент затримання перебував під слідством як підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, невдовзі правоохоронці затримали ще двох осіб – 21-річного депутата однієї з сільрад Ланівецького району та 17-річного жителя Тернополя.

Як з’ясували слідчі, троє зловмисників залякували підлітків, змушуючи щомісяця платити їм по 150 грн.

Якщо жертва відмовлялася, її доставляли на квартиру лідера групи і там знущалися, завдаючи болю у різні способи.

Наймолодшою жертвою вимагачів став 14-річний школяр, який відмовився платити і з кляпом у роті й зв’язаними руками цілу ніч провів на квартирі злочинців, після чого його обстригли й забрали мобільний телефон як нагадування, що він повинен принести 1,5 тис. грн.

Під час досудового слідства з’ясувалося, від злочинців потерпіли не менше 10 осіб, з яких шестеро неповнолітні.

Окрім вимагань, грабежів, незаконного позбавлення волі, втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність слідчі довели причетність організатора злочинного угруповання й до шахрайства. Зловмисник, пообіцявши 55-річній тернополянці влаштувати її сина на навчання до одного з коледжів, привласнив 5 тис. грн.

Правоохоронці зауважили, що тривалій безкарній діяльності групи сприяло те, що ніхто з потерпілих не звертався до міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, у січні правоохоронці затриманий 25-річного тернополянина, який залякував школярів та шляхом вимагання отримував від них гроші, при цьому одному з потерпілих зламав ногу та вибив зуб.

Щодо затриманого було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.