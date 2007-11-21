На ”Мистецькому арсеналі” уже розікрали 3 мільйони

УСБУ в м.Києві порушено кримінальну справу за фактом розкрадання 3 млн. грн., виділених на реконструкцію “Мистецького арсеналу”

Київ. 21 листопада. УНІАН. За фактом розкрадання 3 млн. гривень державних коштів, виділених для проведення реконструкції на території державного підприємства “Культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал” Управлінням СБУ в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в м.Києві, на виконання доручення Президента України щодо проведення розслідування за фактом руйнування частини пам’ятки археології початку XVIII століття “Мазепинський Вал”, співробітниками спецслужби встановлено, що нищення історичної пам’ятки проводилось під виглядом робіт із демонтажу непридатних для використання будівель та очищення від сміття території музейного комплексу. Міністерством культури України було дозволено знесення вбудованих за часів СРСР у відкоси “Мазепинського Валу” приміщень: “Цех ковальський”, “Котельна”, склади зберігання пально-мастильних матеріалів. Під час проведення інженерних робіт відповідальні особи держпідприємства “Мистецький арсенал” не зашкодили руйнуванню археологічної пам’ятки - земля валу нібито виявилася забрудненою залишками пально-мастильних матеріалів. Будівельне сміття перемішали із ґрунтом і вивезли з території музею. Співробітники УСБУ протягом доби знайшли місце вивантаження ґрунту, вивезеного з місця руйнування історико-архітектурної пам’ятки.

З’ясовано, що посадові особи приватної комерційної структури, яка здійснювала інженерну підготовку території у музейному комплексі необґрунтовано завищували вартість робіт при розрахунках кошторису. Зокрема, всупереч положень угоди, з відповідною виплатою коштів підприємству “Рекультивація”, ґрунт та сміття доправляли не до заявленого сміттєзвалища за межами Києва, а безкоштовно звалювали на будівельному майданчику в урочищі Клубище у десятому мікрорайоні житлового масиву Троєщина.

Столичними правоохоронцями вже порушено кримінальні справи за фактами руйнування пам’ятки історії та службової недбалості, внаслідок якої зруйновано “Мазепинський Вал”.