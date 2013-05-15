Московський бомж кинув у вітрину магазину на Арбаті гранату РГД-5
09:04, 15 травня 2013Суспільство
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Поліцейські затримали бездомного, який закинув в один з магазинів на Арбаті гранату РГД-5.
Чоловік, який кинув РГД-5, жебракував у Москві з осені
Про це повідомляє Росбалт з посиланням на МВС РФ.
Як повідомляється, чоловік кинув у вітрину магазину на Арбаті 31, невстановлений предмет.
До місця НП прибули правоохоронці. Вони затримали у крамниці чоловіка - уродженця Краснодарського краю, 1977 року народження, який не має в Москві місця проживання, і жебракує з вересня минулого року.
У ході огляду на вітрині була виявлена граната РГД-5, запал від якої знайшли у затриманого.
В даний час проводиться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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