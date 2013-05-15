Московський бомж кинув у вітрину магазину на Арбаті гранату РГД-5

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на МВС РФ.

Як повідомляється, чоловік кинув у вітрину магазину на Арбаті 31, невстановлений предмет.

До місця НП прибули правоохоронці. Вони затримали у крамниці чоловіка - уродженця Краснодарського краю, 1977 року народження, який не має в Москві місця проживання, і жебракує з вересня минулого року.

У ході огляду на вітрині була виявлена ​​граната РГД-5, запал від якої знайшли у затриманого.

В даний час проводиться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.