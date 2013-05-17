На Львівщині вперше за чотири роки зареєстрували випадок дифтерії

Як повідомила сьогодні кореспонденту УНІАН головний епідеміолог Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Наталія Тімко, в Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 30-річну львів’янку з діагнозом «дифтерія».

„Діагноз бактеріологічно підтверджений - виділена коринебактерія дифтерії gravis tox+. Стан хворої середньої важкості. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів”, - повідомила Тімко.

Вона також зазначила, що у Львівській області захворюваність на дифтерію не реєструвалася з 2009 року – коли був зареєстрований один випадок.

„Оскільки є незахищене від дифтерії населення, то виявлення лабораторно підтвердженого випадку дифтерії свідчить про небезпеку подальшого поширення цього захворювання”, - відмітила Тімко.

Довідка УНІАН. Дифтерія — гостре інфекційне захворювання, яке викликається паличкою Леффлера та характеризується фібринозним запаленням з утворенням плівок, найчастіше на слизових оболонках ротоглотки та дихальних шляхів, загальною інтоксикацією, ураженням серцево-судинної, нервової систем та нирок. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом; джерела інфекції – хворі та бактеріоносії.