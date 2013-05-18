Столична ДАІ нагадує водіям, де сьогодні латають дороги

Про це йдеться у повідомленні на сайті Управління ДАІ міста Києва.

У зв’язку ремонтними роботами, з 6.00 15 травня до 6.00 20 травня, на ділянці від Великої кільцевої дороги і до виїзду з Києва у напрямку Житомира, буде закрито рух транспорту. Натомість дорожня смуга у напрямку Житомир-Київ буде розподілена таким чином, аби продовжити рух транспортних засобів в обох напрямках, йдеться у повідомленні.

Крім того, з 8.00 18 травня до 20.00 19 травня у зв’язку з ремонтом залізобетонної плити та заміною деформаційних швів буде частково (2 смуги руху) обмежено рух транспорту на мосту Патона, в напрямку лівого берега.

ДАІ Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватися Правил дорожнього руху.