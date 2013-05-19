На завтра дощі обіцяють Лівобережжю і заходу України

Завтра на Лівобережжі, вдень і в західних областях України місцями очікуються короткочасні дощі, грози, окремі шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-17°, у західних областях 5-10°; вдень 25-30°, в гірських районах 15-20°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Києві та області у понеділок - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 25-30°, у Києві вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 16-20°, Азовському морі 20-22°; у Дніпрі біля Києва 22°.