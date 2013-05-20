Монетарна база і грошова маса в Україні ростуть

Монетарна база в Україні в квітні 2013 року зросла на 4,3%, грошова маса – на 2,0%. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за квітень збільшився на 4,3% (з початку року – на 4,7%) – до 267,2 млрд грн. Грошова маса в квітні зросла на 2,0% (з початку року – на 5,6%) – до 816,9 млрд грн», – йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, монетарна база в Україні в березні 2013 року зросла на 0,5%, грошова маса – на 1,5%.

Згідно з Основним принципам грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні в 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.