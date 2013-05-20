Перед фіналом Євробачення у литовців купували голоси за Росію - ЗМІ

Литовський портал DELFI опублікував матеріали, в яких викривається технологія скупки голосів прибалтів на користь конкурсантки від Російської Федерації.

За голосування за представника Росії Діну Гаріпову обіцяли 20 євро. За словами очевидців, деякі російськомовні чоловіки пропонували збирати групи з 10 чоловік, щоб у кожного з них було 5 мобільних телефонів. Після створення групи потрібно було проголосувати за представника Росії на Євробаченні під контролем одного з організаторів. Кожному учаснику обіцяли по 20 євро, а тому, хто зібрав групу - 50 євро.

Схожу пропозицію можна знайти і в Facebook. Спокушені 50 євро добровольці шукають добровольців, які проголосували б за Росію на Євробаченні. Правда, у повідомленні сказано, що достатньо 3 телефонних апаратів, але тоді плата буде 10 євро. "Є пропозиція! Потрібні люди, які могли б увечері піти в бар в центрі (в якій, уточнимо) і там у фіналі Євробачення треба проголосувати, у кожного має бути по 3-5 апаратів, всім роздадуть карти. Просто проголосувати, кожному заплатять 10 євро, пригостять пивом і т.п.

За короткий час, ні за що заробите близько 40 літів. Все гаразд ... Просто музиканти виділяють певний бюджет на підвищення своїх шансів на Євробаченні. Сам недавно отримав пропозицію від організаторів і переконався в цьому. У команді має бути не менше 10 осіб (інакше невигідно платити) ... є троє .... потрібні ще 7 ", - сказано в мережі.

"Цікаво, з якою метою російські купують голоси на Євробаченні. Чи гарантує це високе місце у фіналі? Може, хоче показати іншим країнам Європи, що Росія ще не втратила впливу в колишніх країнах СРСР?", - заявив очевидець того, що сталося Міндаугас.