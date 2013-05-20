На Луганщині викрили базу незаконного перекачування дизпального з Росії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міндоходів у Луганській області.

За словами начальника відділу податкової міліції Старобільської міжрайонної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в області, підполковника податкової міліції Валерія Альчакова, контрабандне пальне надходило на територію України через поліхлорвініловий трубопровід, укопаний у землю на глибині 20-25 см. Зберігалися нафтопродукти в 30-тонній цистерні, замаскованій під сіновал. Двір був ретельно підготовлений для прийому важких автоцистерн. Для того, щоб убезпечити ємність від переливу, було виведено трубу скидання надмірного пального в колодязь.

«У цьому селі вже не вперше ми виявляємо нелегальний трубопровід, - розповів керівник відділу. - Два місяці тому наші співробітники виявили подібну нафтобазу, яка служила пунктом накопичення контрабандного дизпального для подальшого транзиту. Схованки й прийоми маскування аналогічні».

Альчаков також зазначив, що така «популярність» села серед контрабандистів пояснюється його зручним розташуванням - за кілометр від російсько-українського кордону.

Наразі встановлюються особи, причетні до діяльності підпільної нафтобази. Прикордонники демонтують трубопровід і з'ясовують факт перетину державного кордону.

За фактом завдання шкоди навколишньому середовищу підготовлено матеріали до відповідних природоохоронних інстанцій.