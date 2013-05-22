Представник ЄС: для українського бізнесу відкриваються великі можливості

Так заявив керівник торгово-європейського відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на конференції, яка минула в Києві, присвяченій створенню зони вільної торгівлі.

«Для українського бізнесу відкриваються великі можливості на європейському рівні. Однак також добре європейським експортерам дістати доступ на український ринок. Але для ЄС український рівень – це тільки 1% європейського експорту, тоді як європейський рівень для України вже становить третину експорту, і ця сума може збільшитися», - сказав Бердж.

Представник ЄС в Україні також зазначив, що створення цієї зони повинно сприяти збільшенню конкуренції між підприємцями на українському ринку, зниженню в Україні цін на товари і поліпшенню його якості.

«Зона вільної торгівлі сприятиме зменшенню тарифів, що спричиниться до збільшення конкуренції на ринку, а отже – до зниження цін на товари. Багато українських компаній побоюються змін, але я переконаний, що з часом вони збільшать виробництво, що згодом зумовить загальне зростання», - сказав Бердж.

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Як повідомляв УНІАН, в Брюсселі 15 травня Європейська Комісія ухвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання угоди про асоціацію з Україною. Проте підписання відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних політичних передумов.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною і ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії і відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ.