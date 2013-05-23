Понад 50 чернівецьких журналістів висловили підтримку київським колегам (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вони підписали звернення до міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та генерального прокурора України Віктора Пшонки з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Чернівецькі журналісти вимагають об’єктивного розслідування справи за фактом побиття столичних журналістів. На акцію протесту прийшли представники переважно незалежних ЗМІ, яких підтримали колеги з Чернівецької ОДТРК.

Буковинські журналісти стояли з плакатами: "Досить брехати і "кришувати" злочинців", «Ганьба владі! Захарченко – не міністр!».

«Ми протестуємо проти свавілля корумпованої влади» - прокоментувала мітинг в Чернівцях журналіст місцевої газети "Час" Надія Вірна.

У зверненні, підтримуючи своїх київських колег, буковинські журналісти, зокрема, вимагають знайти і покарати замовників цього злочину; притягнути до відповідальності міліціонерів, які були бездіяльними під час нападу на журналістів.