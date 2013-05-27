Шахрай отримав 3,5 млн. доларів за допомогою керівника банку

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення ГПУ Володимир Казміренко поінформував, що відомство погодило обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно шахрая, який заволодів коштами банку та витратив їх на свої потреби.

Слідством встановлено, що у 2008 році він звернувся до банку з проханням надати кредит у сумі 3,5 млн доларів США, які витратив на свої потреби і не повернув установі.

Кримінальне провадження за цим фактом розслідувало Головне слідче управління МВС України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

«У жовтні 2008 року підозрюваний прибув до головного офісу банку і, використовуючи свої дружні стосунки з головою правління банку, звернувся до нього з проханням допомогти отримати кредит у сумі 3 млн 500 тис. доларів США, запевняючи його у виконанні своїх обов’язків позичальника за кредитним договором», - сказав Казміренко.

Він додав, що питання про надання кредиту зазначеній особі було розглянуто на засіданні правління банку, за результатом якого прийнято позитивне рішення та видано зазначену суму кредиту. При цьому, за словами прокурора, ані голова правління банку, ані члени засідання не були повідомлені про незадовільний фінансовий стан позичальника та про те, що він не має наміру повертати кошти до банку.

Казміренко також поінформував, що 16 лютого поточного року особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

«23 травня поточного року обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті», - резюмував прокурор.

*** Дії, передбачені ч. 4 ст.190 КК України, караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.