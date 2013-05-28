МЗС відмовляє українців від поїздок до Сектора Газа і Лівану
13:07, 28 травня 2013Суспільство
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МЗС застерігає українців від поїздок до Сектора Газа і прикордонних територій Лівану.
МЗС відмовляє українців від поїздок до Сектора Газа
Міністерство закордонних справ застерігає громадян України від здійснення поїздок до Сектора Газа у зв’язку зі складною безпековою, гуманітарною та санітарно-епідеміологічною ситуацією, що склалася на палестинських територіях в Секторі Газа.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.
Також, за словами Зварича, міністерство рекомендує тим громадянам України, які перебувають на території Лівану чи планують свої поїздки до цієї країни найближчим часом, утриматись від відвідування північного міста Тріполі та суміжних із Сирією північних і східних районів долини Бекаа.
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