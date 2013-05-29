В Одеській області спортсмени-віндсерфери оголосили голодування

В Одеській області в середу, 29 травня, співробітники школи віндсерфінгу «Ульот» почали безстрокову голодовку на знак протесту проти ліквідації цієї установи.

Про це УНІАН повідомив засновник школи Петро Литко.

За його словами, зараз 7 співробітників перебувають на території «Ульоту», розташованого на побережжі пляжу «Смуглянка», в селищі міського типу Затока Білгород-Дністровського району області. На їхніх головах – пов'язки з написом «голодую».

«Не виключено, що до нас приєднуватиметься все більше і більше спортсменів», - сказав Литко.

За його словами, «Ульот» - єдина в Одеській області школа віндсерфінгу, заснована три роки тому, яка об'єднує більш як 1 тис. чоловік.

«За цей час вона стала культовим місцем серед школярів і студентства зі всієї України і ближнього зарубіжжя. Нашими зарубіжними партнерами є світові віндсерфінг-мережі «Ветроторія» (В'єтнам), «5 квадратів» (Єгипет). У школі також проводяться безплатні заняття для дітей. На нашій базі організовано єдиний рятувальний пост згідно зі всіма вимогами і правилами у смт Затока, який за 2 роки врятував життя більш як 20 чоловік», - сказав Литко.

Він стверджує, що 8 травня співробітники Одеської обласної прокуратури спільно з Білгород-Дністровською міжрегіональною прокуратурою, за підтримки Затоцького селищної ради, почали знесення тимчасових споруд школи, що розташовані на пляжі.

Як стверджує засновник «Ульоту», раніше співробітники прокуратури заявили, що, незважаючи на наявність у школи всіх дозвільних документів, 17 травня тимчасова споруда, в якій розташована школа, буде знесена.

«У призначений день близько 11:00 до нашої школи прийшли співробітники Білгород-Дністровської прокуратури МВС і ДСНС для демонтажу пункту зберігання устаткування для віндсерфінгу. Жодних документів щодо демонтажу тимчасової споруди школи пред'явлено не було. 28 травня співробітники вищезгаданих органів знову прийшли на територію нашої школи і намагалися незаконно знести тимчасову споруду. Також не було представлено жодних документів, що дозволяють проводити знесення цієї споруди», - повдомив Литко.

Проте, за його словами, споруду, що розташована в безпосередній близькості зі школою і яка використовувалася як наглядова вежа вищеназваного рятувального поста, знесли.

«Нас просто хочуть прибрати з побережжя без жодних на те підстав і документів», - наголосив Литко.