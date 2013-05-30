Запорізька облрада змінила голову

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене депутатами Запорізької обласної ради сьогодні, 30 травня, під час 27-ї сесії облради.

За дострокове припинення повноважень голови облради Матвієнка під час таємного голосування висловилися 88 з 92 присутніх у залі депутатів. За обрання новим головою Запорізької облради Віктора Межейка проголосували 90 з 92 присутніх на сесії депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної ради, підставою для внесення до порядку денного сесії питання про дострокове припинення повноважень голови облради Матвієнка стала його заява, подана до апарату Запорізької облради 28 травня.

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Відповідно до рішення депутатів, Матвієнка звільнено з поста голови Запорізької обласної ради, водночас він зберіг своє місце в депутатському корпусі у складі фракції ПР.

Межейко до сьогоднішнього дня був депутатам Запорізької облради, членом президії облради і головою постійної комісії з гуманітарних питань. Він також є керівником Запорізької обласної федерації футболу.