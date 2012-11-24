На Львівщині змінили голову облради

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення під час сесійного засідання проголосували 89 депутатів Львівської обласної ради (всього в облраді 116 депутатів).

Перед голосуванням О.Панькевич взяв слово і зачитав заяву, що за результатами парламентських виборів він став депутатом Верховної Ради України, „суміщати посаду і депутатство не може”, а тому офіційно заявляє про припинення повноважень голови Львівської обласної ради.

Звертаючись до депутатів, голова облради зазначив: «Хочу висловити вам вдячність за довіру, яку ви висловили мені, обравши головою обласної ради, а також за співпрацю впродовж цих двох років. Я сподіваюся – і, мабуть, мою думку поділяють решта новообраних депутатів Верховної Ради – що ми й далі тісно співпрацюватимемо з обласною радою, братимемо участь у сесіях, спільно діятимемо задля громади Львівщини».

Цього ж дня головою обласної ради обрали Петра Колодія.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 95 депутатів із 96 присутніх в залі.

До обрання головою Львівської обласної ради Петро Колодій займав посаду першого заступника голови.

Довідка УНІАН. П.Колодій є членом ВО „Свобода”. З 2002 по 2006 роки працював помічником-консультантом народного депутата України Олега Тягнибока. У 2006 році обраний депутатом Львівської обласної ради V демократичного скликання. Був членом постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Очолював комісію з питань поновлення прав реабілітованих. Працював у складі тимчасових контрольних комісій з вирішення проблемних питань ТзОВ ЛАЗи та вивчення діяльності страхових компаній, у робочих групах з перенесення діяльності ДП "Полісинтез" та зі збереження та розвитку аптечної мережі Львівської області. З вересня 2009 року – заступник голови Львівської обласної ради. З грудня 2010 року – перший заступник голови Львівської обласної ради.