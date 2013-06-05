Експерт прикинув, скільки Ахметов заплатив за Укртелеком

Можлива ціна операції з придбання фінансово-промисловою групою “Систем кепітал менеджмент” (СКМ) контролю над національним оператором фіксованого зв'язку компанією «Укртелеком» може становити 7-9 млрд грн, повідомив УНІАН керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

За його оцінкою, ринкова (біржова) вартість 93% пакету акцій "Укртелекому" на сьогодні становить 2,6 млрд грн.

"Капіталізація "Укртелекому" зменшилася в чотири рази з моменту придбання EPIC. У зв'язку з цим навряд чи EPIC вдалося повернути заплачені два роки тому за нього гроші", - зазначив Паращій. "Ми оцінюємо, що актив обійшовся СКМ в 7-9 млрд грн", - додав він.

Нагадаємо, фінансово-промислова група України “Систем кепітал менеджмент” (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, сьогодні, 5 червня, оголосила про те, що дістає в австрійської групи EPIC контроль над “Укртелекомом”.

Згідно з повідомленням, СКМ і EPIC 3 червня 2013 року підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права ТОВ «ЕСУ» (Україна). У свою чергу, ТОВ «ЕСУ» володіє 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком» (Україна), найбільшого українського гравця фіксованого зв'язку, а також оператора мобільної мережі 3G.

Група СКМ стане власником контрольного пакету "Укртелекому" після отримання всіх необхідних дозволів, зокрема від антимонопольних органів.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2011 р. Україна продала австрійській компанії EPIC 92,79% акцій «Укртелекому» за 10,6 мільярда гривень (1,3 млрд доларів США). Через місяць керуючий партнер EPIC Пітер Гольдшайдер сказав, що українське підприємство повинно пройти реструктуризацію, щоб у найближчі три-п'ять років стати успішним.

Довідка УНІАН. До групи СКМ входить більше сотні компаній різних напрямів, включаючи металургійний холдинг «Метінвест» та енергетичний ДТЕК.

100% акцій СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.

Компанія EPIC, створена в 1989 році Пітером Гольдшайдером (Peter Goldscheider) і Гюставом Вюрмбеком (Gustav Wurmböck), спеціалізується на наданні консалтингових послуг в питаннях приватизації активів і корпоративного злиття і поглинання на нових ринках Центральної і Південно-Східної Європи.

У першому кварталі 2013 року «Укртелеком» збільшив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності майже втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 16,023 млн. грн з 5,409 млн. грн.