Ахметов купує Укртелеком
11:11, 05 червня 2013Суспільство
2432 0
Фінансово-промислова група України "Систем кепітал менеджмент" (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, набуває у австрійської групи Epic контроль над національним оператором фіксованого зв'язку "Укртелеком", повідомили УНІАН у прес-службі СКМ.
Група СКМ стане власником контрольного пакету "Укртелекому" / Фото : ТСН
Згідно з повідомленням, СКМ і EPIC 3 червня 2013 року підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права ТОВ «ЕСУ» (Україна). У свою чергу, ТОВ «ЕСУ» володіє 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком» (Україна), найбільшого українського гравця фіксованого зв'язку, а також оператора мобільної мережі 3G.
Група СКМ стане власником контрольного пакету "Укртелекому" після отримання всіх необхідних дозволів, у тому числі від антимонопольних органів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter