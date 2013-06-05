Ахметов купує Укртелеком

Згідно з повідомленням, СКМ і EPIC 3 червня 2013 року підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права ТОВ «ЕСУ» (Україна). У свою чергу, ТОВ «ЕСУ» володіє 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком» (Україна), найбільшого українського гравця фіксованого зв'язку, а також оператора мобільної мережі 3G.

Група СКМ стане власником контрольного пакету "Укртелекому" після отримання всіх необхідних дозволів, у тому числі від антимонопольних органів.