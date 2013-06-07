ЗМІ: В Україні створять тренувальні табори для охочих воювати в Сирії (відео)

Про це повідомляє РІА Новий Регіон з посиланням на відеозвернення Разумовського, опубліковане в Інтернеті.

«Ми підемо шляхом створення тренувальних таборів, де проводитимемо навчання військовій справі, поводженню із зброєю, якимось навичкам тактичної, спеціальної підготовки», - сказав він.

Полковник прокоментував закиди в тому, що відправка добровольців до Сирії може розглядатися як найманство.

«Ми не будемо найманцями. Ми беремо участь у цій війні тільки на умовах надання громадянства. Особисто мені відомі факти не тільки подвійного, а й потрійного громадянства не тільки вищих чиновників, а й депутатів. І чомусь це питання нікого не хвилює. Питання відмови від українського громадянства - кожен вирішуватиме сам», - підкреслив він.

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За словами розвідника, для створення тренувальних таборів буде потрібна допомога.

«Ми будемо мати потребу в наметах, польових кухнях, продуктах харчування. Я хотів би звернутися до так званого «комерційного стану». Так, можна нікуди не їхати воювати. Але, ви ніколи не думали, що буде з вашим бізнесом, якщо, не дай Боже, після війни в Сирії цей вал вогню докотиться до України, Криму, де ісламісти вже піднімають голову. І хто вас тоді буде захищати? За ці зарплати - ніхто. Коли президентський полк виганяють закидати мішками прорвану каналізацію в Бортничах у Києві - це показник. Тому будь-яка допомога буде вітатися і враховуватися», - додав Розумовський.

Він уточнив, що для всіх охочих приєднатися до добровольчого корпусу створено групу в соціальній мережі Facebook.