У Львові за $500 хабара затримали заступника головлікаря обласної лікарні

У Львові співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю обласної міліції затримали на під час одержання хабара заступника головного лікаря одного з медичних закладів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України у Львівській області, посадовець вимагав від пацієнта 500 доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368, ч.4 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, затримано заступника головного лікаря Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.