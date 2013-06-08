У Львові за $500 хабара затримали заступника головлікаря обласної лікарні
10:12, 08 червня 2013Суспільство
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У Львові під час одержання хабара затримано заступника головного лікаря обласної лікарні.
У Львові співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю обласної міліції затримали на під час одержання хабара заступника головного лікаря одного з медичних закладів.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України у Львівській області, посадовець вимагав від пацієнта 500 доларів США.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 368, ч.4 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, затримано заступника головного лікаря Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.
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