Завтра абітурієнти пишуть ЗНО з російської мови

У понеділок, 10 червня, абітурієнти складуть тест зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови.

Як повідомляє Освіта.ua, тестування з російської мови не є популярним предметом серед більшості учасників ЗНО.

Цього року для участі у тестуванні зареєстровано 6 902 учасника. Зокрема, у Києві складати ЗНО з російської мови виявили бажання 252 абітурієнти.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови у 2013 році складається із завдань трьох форм і містить 51 завдання. Останнє завдання тесту передбачає створення власного висловлювання на запропоновану тему, за виконання якого абітурієнти зможуть отримати від 0 до 20 тестових балів.

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Максимальна кількість балів, передбачена за виконання усіх завдань тесту ЗНО з російської мови, складає 88 балів.

На розв’язання завдань учасникам ЗНО з російської мови буде відведено 150 хвилин.

Тестування з російської мови розпочнеться 10 червня об 11:00, а допуск до пункту тестування буде здійснюватись з 10:15 до 10:50.

Як відомо, обов’язковими документами для допуску до пункту тестування є оригінали сертифіката ЗНО; паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

ЗНО проходить з 3 по 27 червня, для участі у ньому зареєструвалися 322,5 тисячі бажаючих. З них майже 80 тисяч осіб (близько 25%) - випускники загальноосвітніх шкіл минулих років.