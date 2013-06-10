На Тернопольщині вболівальники збірної Польщі з футболу уночі побилися з місцевим

На Тернопільщині вболівальники збірної Польщі з футболу побили місцевого жителя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, вночі 8 червня на автозаправці поблизу Чорткова, зупинився автобус із польськими вболівальниками, які поверталися додому після виїзного матчу збірної Польщі із збірною Молдови. За попередніми даними, конфлікт спровокувало те, що поляки не одразу розрахувалися за взятий товар, а коли місцевий житель звернув на це увагу вболівальники, вони його штовхнули.

Обурений такими діями житель села Нгірянка 1968 року народження підійшов до автобусу поляків і вдарив по ньому каменем. Після цього на нього накинулися вболівальники і почали бити. Після бійки потерпілого доставили в обласну лікарню з переломом щелепи та іншими травмами.

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Правоохоронці, які прибули на місце конфлікту, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Після фіксації хуліганських дій поляків відпустили, вони поїхали додому.

Зараз триває досудове слідство.

Як зауважили у секторі громадських зв’язків, потерпілий українець уже не має претензій до своїх кривдників, після конфлікту вони помирилися.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу в рамках відбіркового турніру на Чемпіонат світу 2014 року 8 червня на виїзді виграла у збірної Чорногорії 4-0. Збірна Польщі, яка є одним з головних конкурентів збірної України на вихід із групи, втратила очки у Молдові, зігравши на виїзді в нічию 1-1.