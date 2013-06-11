Міськрада оголосила пошук 19 інвесторів
Тернопільська міська рада оголосила конкурс з пошуку інвесторів для реалізації 19 проектів.
Як передає кореспондент УНІАН, список проектів розміщено на офіційному сайті міської ради.
Серед них, зокрема, реконструкція дамби Тернопільського ставу, створення системи комплексів переробки твердих побутових відходів; будівництво критої Спортивної арени, облаштування спортивної водно-слаломної траси на р. Серет; реконструкція міського пляжу з встановленням веж для стрибків у воду, плавальних доріжок, зон плавання; будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами громадського призначення в Північному мікрорайоні; будівництво торгово-розважального комплексу; реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні № 3 під пологовий будинок.
Начальник міського управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека повідомив кореспонденту УНІАН, що частина даних проектів мають визначене місце розташування із погодженою земельною ділянкою, подекуди є ескізи щодо архітектурного вигляду.
«Деякі проекти – це інвестиції на мільйони доларів, а є проекти для внутрішніх інвесторів – на 100-200 тис. доларів. Ми очікуємо, що кінцевий кошторис визначатимуть самі інвестори, у деяких проектах вони можуть запропонувати своє бачення щодо втілення запропонованої містом ідеї», – зазначив Дейнека.
Умовами конкурсу передбачено, що участь у ньому можуть брати фізичні та юридичні особи. При цьому необхідно надати фінансові документи, які підтверджують фінансові можливості забезпечення виконання умов конкурсу.
Документи від інвесторів у міській раді приймають до 1 липня.
Більш детальну інформацією щодо кожного з проектів можна отримати в міському управлінні стратегічного розвитку.