Арештували сутенерів, які продавали українок в сексуальне рабство

Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

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В рамках кримінального провадження правоохоронці затримали двох жителів Миколаївської області - 32-річного організатора і його 30-річного спільника. Наразі основний фігурант у справі арештований і перебуває під вартою в Миколаївському слідчому ізоляторі.

Співробітники відділу по боротьбі з торгівлею людьми спільно з відділом боротьби з кіберзлочинністю встановили, що група осіб протягом 2010-2012 років, використовуючи соціальну мережу Інтернет, а також через своїх знайомих, займалася пошуком, підбором і вербуванням молодих жінок. Шляхом обману зловмисники переправляли їх до східних країн і примушували займатися проституцією.

Дівчата потрапляли в сексуальне рабство на території Туреччини, Сирії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Ліванської республіки.

У Туреччині було встановлено двох іноземних сутенерів, які за відправлених дівчат нараховували українському «партнеру» відсоток за кожен день роботи дівчат у клубах (близько 20 дол. на добу за одну дівчину). Гроші чоловік одержував через міжнародні системи грошових переказів щотижня.

У Сирії, ОАЕ і Лівані організатор налагодив трафік дівчат через іншого спільника. За кордоном дівчата працювали в нічних клубах і були змушені надавати платні сексуальні послуги.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про кримінальні правопорушення з додатковою кваліфікацією за ознаками ст.303 КК України (залучення до заняття проституцією).

При проведенні низки санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних торговців людьми було виявлено й вилучено наркотичні засоби та зброю, а також записи, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

За фактами торгівлі людьми і сутенерства затриманим особам повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст.149 і ст.303 КК України, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.