ВАСУ заборонив приховувати містобудівну докуменацію
Вищий адміністративний суд України скасував розпорядження мера Броварів Ігоря Сапожка та рішення судів про обмеження доступу мешканців до містобудівної документації, включаючи генеральний та детальні плани міста.
Про це повідомив народний депутат від «УДАРу» Павло Різа ненко, поінформували УНІАН у прес-службі партії.
Як зазначається в повідомленні, Різаненко ще у вересні минулого року оскаржив розпорядження мера Броварів, згідно з яким вся містобудівна документація, включаючи генеральний та детальні плани, стала інформацією з обмеженим доступом. Але суд першої інстанції, і апеляційний відмовили у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що доступ до цих документів обмежений з метою збереження інформації.
Натомість Вищий адмінсуд задовольнив позовні вимоги Різаненка у повному обсязі, оскільки містобудівна документація є власністю держави, і доступ до неї не може бути обмеженим, підкреслили в «УДАРі».
«Це розпорядження було оскаржено як таке, що суперечить нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, та обмежує право мешканців міста Бровари на доступ до публічної інформації, гарантоване законом. Сама невідповідність актам вищої юридичної сили полягає в тому, що закон України про інформацію не передбачає можливості обмеження доступу до генеральних та детальних планів міста, а закон про регулювання містобудівної діяльності зобов’язує оприлюднювати ці документи», - зауважив народний депутат.