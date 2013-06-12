ВАСУ заборонив приховувати містобудівну докуменацію

Про це повідомив народний депутат від «УДАРу» Павло Різа ненко, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

Як зазначається в повідомленні, Різаненко ще у вересні минулого року оскаржив розпорядження мера Броварів, згідно з яким вся містобудівна документація, включаючи генеральний та детальні плани, стала інформацією з обмеженим доступом. Але суд першої інстанції, і апеляційний відмовили у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що доступ до цих документів обмежений з метою збереження інформації.

Натомість Вищий адмінсуд задовольнив позовні вимоги Різаненка у повному обсязі, оскільки містобудівна документація є власністю держави, і доступ до неї не може бути обмеженим, підкреслили в «УДАРі».

«Це розпорядження було оскаржено як таке, що суперечить нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, та обмежує право мешканців міста Бровари на доступ до публічної інформації, гарантоване законом. Сама невідповідність актам вищої юридичної сили полягає в тому, що закон України про інформацію не передбачає можливості обмеження доступу до генеральних та детальних планів міста, а закон про регулювання містобудівної діяльності зобов’язує оприлюднювати ці документи», - зауважив народний депутат.