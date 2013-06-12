Зливи перетворили вулиці Вінниці на ріки (відео)

Злива 11 червня затопила вулиці розташовані на низинах біля берегів Південного Бугу, зокрема затопленою виявилась вулиця Свердлова, повідомляє 20 хвилин.

Очевидці повідомляють про затоплення магазинів та інших закладів, які знаходятся у підвальних приміщеннях.

У дев'ятиповерхівці на вул. Стельмаха 49, затопило дах, через забитий стічник.