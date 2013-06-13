Янукович підписав указ про програми співпраці з НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, цей документ діятиме на заміну указу Президента України від 12 травня 2009 року №298 «Про річну національну програму з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору».

Зміни передбачають приведення термінології у відповідність із законодавчо закріпленою політикою позаблоковості, а також вдосконалення механізму та терміну підготовки, схвалення та реалізації річних національних програм співробітництва Україна-НАТО.

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Річна національна програма є основним програмним документом системного співробітництва з Альянсом. Вона розробляється з метою забезпечення реалізації нового етапу співробітництва між Україною та Організацією Північноатлантичного договору відповідно до рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна - НАТО 04.04.2008 у м. Бухаресті та 03.12.2008 у м. Брюсселі, створення належних умов для ефективного виконання пріоритетних завдань у сфері співробітництва України з НАТО.

Виконання Річних національних програм співробітництва Україна-НАТО сприяє здійсненню внутрішньодержавних реформ у безпековій, оборонній, економічній, правовій та інших сферах.

Перша річна національна програма була затверджена Указом Президента України 7 серпня 2009 року.