Донецьк відсудив у ЛАЗу 25 мільйонів

Відповідне рішення щодо боргу ЛАЗу прийняв Київський апеляційний суд, повідомляє ZIK.

За словами донецького мера Олександра Лук´янченка, тепер Донецьк не має потреби в цих автобусах, які мали надійти місту ще у травні 2012 року.

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Керівництво ЛАЗу пояснило невиконання замовлення затримкою з постачанням деталей із Європи і вже подало касацію на рішення Київського апеляційного суду.

Як відомо, існують великі боргові зобов’язання за автобуси до Євро-2012 перед львівським заводом з боку міст Львів (25 мільйонів гривень) та Київ (63 мільйони гривень).