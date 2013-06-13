Донецьк відсудив у ЛАЗу 25 мільйонів
12:02, 13 червня 2013Суспільство
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Львівський автобусний завод (ЛАЗ) має повернути Донецькій міськраді 25 мільйонів гривень за 10 автобусів, яких так і не поставив Донецьку до Євро-2012.
ЛАЗ не встиг поставити Донецьку 10 автобусів
Відповідне рішення щодо боргу ЛАЗу прийняв Київський апеляційний суд, повідомляє ZIK.
За словами донецького мера Олександра Лук´янченка, тепер Донецьк не має потреби в цих автобусах, які мали надійти місту ще у травні 2012 року.
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Керівництво ЛАЗу пояснило невиконання замовлення затримкою з постачанням деталей із Європи і вже подало касацію на рішення Київського апеляційного суду.
Як відомо, існують великі боргові зобов’язання за автобуси до Євро-2012 перед львівським заводом з боку міст Львів (25 мільйонів гривень) та Київ (63 мільйони гривень).
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