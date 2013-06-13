В Україні відсоток розлучень сягнув 61%

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив директор Департаменту сім'ї та дітей Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса.

Він зазначив, що сьогодні підтримка держави повинна бути направлена на формування іміджу сім'ї, на підготовку молодих людей, які вступають до подружнього життя, оскільки є дуже багато викликів, до яких вони не готові.

“На сьогодні в Україні лишається високий рівень розлучень серед молодих сімейних пар. Молоде подружжя не проходить відповідні навчання. Якщо подивитись статистику, то пік розлучень припадає на перші роки подружнього життя - від 3-х місяців до півтора року. Саме в цей період виникає непорозуміння між чоловіком та жінкою, недовіра, фінансові труднощі”, - сказав він.

Колбаса також зауважив, що у 2012 році було укладено 278 тис. шлюбів, а відсоток розлучень сягнув 61%.

В свою чергу експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин, президент Всеукраїнського благодійного фонду “Сім'я” Адріан Буковинський зазначив, що серед пар, які живуть в громадянському шлюбі, 95% через певний проміжок часу розлучається.