Інцидент між міліцією і суддею у Харкові: Захарченко звернувся до Пшонки

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням об’єктивно розслідувати причини та обставини інциденту, який трапився вчора в одному з кафе Харкова між співробітниками Державної служби охорон та суддею районного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Захарченко повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

“Я сьогодні звернувся до генерального прокурора, щоб провели об’єктивну перевірку тих подій, які сталися в Харкові. Ми направили туди свою групу співробітників Управління внутрішньої безпеки та інспекції по особовому складу”, - сказав Захарченко, зауваживши, що попередньо він не хоче робити якісь висновки.

“Попрацюють, буде інформація і ми вам надамо інформацію”, - запевнив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи звертатиметься МВС з приводу дій судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції, Захарченко сказав: “Я не хочу зараз піднімати ці питання. Думаю, коли ми проведемо службове розслідування, матеріали службового розслідування скеруємо до Генпрокуратури, можливо, Генпрокуратура і прокуратура Харківської області якісь свої висновки зроблять”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 червня, Департамент Державної служби охорони при МВС України поінформував, що у Харкові заарештовано двох співробітників Державної служби охорони, які намагалися припинити хуліганські дії відвідувача кафе, яким виявився суддя.

Зокрема, за даними ДСО, міліціонери, які приїхали 12 червня о 00.24 за викликом у кафе Харкова, побачили, як невідомий громадянин зі слідами крові на обличчі, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, вдарив охоронця кафе.

«Після неодноразово висловлених вимог припинити протиправні дії працівники міліції попередили правопорушника про можливість застосування засобів фізичного впливу та спеціальних засобів. Однак той кинувся до одного з міліціонерів й намагався відібрати у нього табельну вогнепальну зброю АКС-74У, викрикуючи при цьому, що зараз всіх перестріляє», - повідомили у Департаменті Держслужби охорони.

Працівники міліції застосували відносно правопорушника засоби фізичного впливу та наручники.

Після вказаних дій затриманий представився суддею одного з районних судів Харкова, пізніше ця інформація підтвердилася.

Вже вранці 13 червня за ініціативою органів прокуратури, на підставі рішення суду, двох міліціонерів Державної служби охорони було заарештовано, повідомили у Департаменті Державної служби охорони при МВС.