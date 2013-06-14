Міністр розповів офіцерам про реформу армії

Про це міністр оборони України Павло Лебедєв сказав під час робочої поїздки у Дніпропетровську область, де зустрівся з військовослужбовцями Черкаського гарнізону, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони.

Він наголосив, що ситуація у Збройних силах України знаходиться під постійним контролем Президента України – Верховного головнокомандувача ЗСУ. «Основна увага приділяється стану бойової підготовки військових частин, практичному виконанню стрільб та вишколу особового складу», – сказав міністр.

Лебедєв підкреслив, що кінцевою метою військової реформи є створення боєздатних, мобільних, компактних, всебічно забезпечених професійних ЗСУ. Передбачається посилення соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, і це стосується матеріального, фінансового та житлового забезпечення.

На цю тему: Контрактники отримають до 6 тисяч гривень

За словами міністра, в ході реформування реорганізація здебільшого торкнеться підрозділів забезпечення та військових установ, таких як військові комісаріати, натомість вивільнені кошти буде спрямовано на посилення бойової підготовки.

«Після реформування, коли буде прибрано функції призову на строкову військову службу, видачі довідок, чисельність особового складу військових комісаріатів скоротиться. В результаті 350 млн грн щороку направлятимуться на потреби бойових підрозділів, покращення процесу бойової підготовки, стану озброєння і військової техніки», – наголосив міністр оборони.

Лебедєв зазначив, що нещодавно Кабінет міністрів прийняв дві постанови щодо порядку реалізації військових містечок, які вже вивільнені і не залучаються до процесу бойової підготовки ЗСУ.

На цю тему: Міністр оборони Лебедєв розказав, що буде з військовими містечками

«Міністерство оборони України не займатиметься торгівлею військовими містечками. Цим займатимуться інші, але принципово ми робитимемо їхню ринкову оцінку. Реалізація військових містечок відбуватиметься публічно, через аукціони, з метою запобігання корупційним діям та іншим махінаціям із землею», – підкреслив Лебедєв.

Він наголосив, що одним із напрямів роботи щодо забезпечення військовослужбовців житлом є переобладнання казарм. Це дасть можливість у цьому та наступному роках створити понад 10 тисяч ліжко-місць для військовослужбовців служби за контрактом.

«На сьогодні приріст контрактників по Збройних силах України становить 2800 чоловік. У 25-й окремій повітряно-десантній бригаді він склав 215 військовослужбовців за контрактом проти 21 звільненого. За нашими оцінками, вже з наступного року розпочнеться конкурс на місце військовослужбовця за контрактом», – сказав міністр оборони.