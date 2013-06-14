Кабмін зупинив дію постанови про запровадження біометричних паспортів

Текст відповідної постанови від 12 червня 2013 р. № 415 «Про зупинення дії постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 р. № 185» оприлюднено на Урядовому порталі.

Зокрема, в документі зазначається: «Зупинити дію постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 р. № 185 “Деякі питання виконання Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 25, ст. 841)».

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У зв’язку з цим відновити дію постанов Кабінету міністрів України згідно з переліком, що додається.

Крім того, «Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством фінансів у тримісячний строк подати на затвердження єдині зразки бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та порядки, що регламентують видачу, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи».

Згідно з цим документом, в Україні запроваджувалися біометричні паспорти. Зокрема, за законом, паспорт міститиме вбудований чіп з біометричною інформацією: фото людини, відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься в діючому паспорті. За бажання, до біометричного паспорта може бути включена додаткова інформація. Водночас інформація біометричних паспортів вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки, використання інформації про громадянина держави. Також, згідно із законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою.

Запровадження в Україні біометричних паспортів зумовлено Планом дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС, схваленим у листопаді 2010 року.

13 березня 2013 р. Кабмін прийняв постанову № 185 «Деякі питання виконання Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

Цією постановою Кабмін затвердив єдині зразки бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи; а також порядки централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення - паспорта громадянина України; паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія; паспорта громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься; паспорта громадянина України для виїзду за кордон; паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія; паспорта громадянина України для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься; тимчасового посвідчення громадянина України; посвідчення водія; посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія; посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідки на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; проїзного документа біженця; картки мігранта.

Також постановою запроваджувалося виготовлення, оформлення і видачу документів, зразки бланків яких затверджені цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

Постановою також установлювалося, що документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано, і зазначалося, що до запровадження і видачі документів, зразки бланків яких затверджені цією постановою, документи оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.