ЗМІ: Новий біопаспорт зовні не відрізняється від звичайного (фото)
Українці, які живуть за кордоном, вже незабаром отримають біометричні закордонні паспорти.
Як з'ясували Вести, нові біопаспорти виглядають як така само синя книжечка, що й старі документи.
Єдина різниця полягає в тому, що на першій сторінці паспорта видно чіп, а друга сторінка зроблена з пластику (полікарбонату). Там надруковано всі дані власника та його фото, а в обкладинку ззаду вшито чіп з біоданими (відбитки пальців і оцифроване фото для визначення овалу обличчя).
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Як повідомляють журналісти, які випробували новинку, чіп усередині не промацується - він тонкий, як фольга. Щоб пошкодити його, потрібно тільки порвати обкладинку. Коштувати такий паспорт буде, імовірно, 170 грн.
«Спочатку хотіли, щоб на чіпі зберігалися не тільки відбитки пальців, але і сканована райдужна оболонка ока. Але вибрали те, що надійніше, - пояснив заступник гендиректора консорціуму ЄДАПС Олександр Драніков. - Наприклад, в ОАЕ спочатку були дані ока, але пізніше з'ясувалося, що медики придумали, як обдурити комп'ютер і змінити райдужну оболонку. І там стали додавати в документи «пальчики».
Нагадаємо, документи з чіпами були однією з умов ЄС для введення безвізового режиму з Україною.