ЗМІ: Новий біопаспорт зовні не відрізняється від звичайного (фото)

Як з'ясували Вести, нові біопаспорти виглядають як така само синя книжечка, що й старі документи.

Єдина різниця полягає в тому, що на першій сторінці паспорта видно чіп, а друга сторінка зроблена з пластику (полікарбонату). Там надруковано всі дані власника та його фото, а в обкладинку ззаду вшито чіп з біоданими (відбитки пальців і оцифроване фото для визначення овалу обличчя).

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Як повідомляють журналісти, які випробували новинку, чіп усередині не промацується - він тонкий, як фольга. Щоб пошкодити його, потрібно тільки порвати обкладинку. Коштувати такий паспорт буде, імовірно, 170 грн.

«Спочатку хотіли, щоб на чіпі зберігалися не тільки відбитки пальців, але і сканована райдужна оболонка ока. Але вибрали те, що надійніше, - пояснив заступник гендиректора консорціуму ЄДАПС Олександр Драніков. - Наприклад, в ОАЕ спочатку були дані ока, але пізніше з'ясувалося, що медики придумали, як обдурити комп'ютер і змінити райдужну оболонку. І там стали додавати в документи «пальчики».

Нагадаємо, документи з чіпами були однією з умов ЄС для введення безвізового режиму з Україною.