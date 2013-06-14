НАБУ: WebMoney намагається обійти законодавство

Єременко стверджує, що WebMoney позиціонує електронні одиниці своєї системи не як електронні гроші, що є порушенням законодавства.

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"По суті WebMoney - це платіжна система, тому що ця організація забезпечує проведення розрахунків і випуск електронних грошей для широкого кола клієнтів. За даними преси, в Україні цією системою користуються до 2 млн людей. Однак компанія WebMoney позиціонує себе не як оператора електронних розрахунків, а як систему обліку та перепоступки майнових прав, прописаних у ЦК. Вона стверджує, що електронні одиниці системи WebMoney, або так звані WMU, не є електронними грошима. На мою думку, це спроба обійти чинне законодавство з платіжних систем", - вважає він.

За його словами, схема роботи WebMoney виглядає таким чином: банк-партнер, де обслуговується компанія WebMoney, накопичує і враховує на рахунку всі грошові кошти, внесені клієнтами WebMoney в обмін на WMU, тобто еквівалентні реальним грошам, повідомляє РБК-Україна.

Експерт зазначає, що відповідно до закону, електронні гроші - це "одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засоби платежу іншими особами, крім особи, яка їх випускає і є грошовими зобов'язаннями цієї особи, вираженими в готівковій або безготівковій формі", то Тобто, за його словами, WMU підпадає під визначення електронних грошей.

"Випускати електронні гроші в Україні можуть лише банки і лише в гривні, при цьому допускається залучення агентів з числа фінансових установ. Таким чином, на мою думку, всі юридичні виверти компанії WebMoney не міняють суті її діяльності - вона випускає електронні гроші і забезпечує розрахунки, однак не виконує всіх вимог законодавства України ", - додав Єременко.

Експерт також зазначив, що у компанії було достатньо часу для того, щоб узаконити свою діяльність.

"Я вважаю, що півроку - термін для цього достатній. Також раджу не користуватися послугами операторів, чия діяльність не зовсім відповідає законодавству", - стверджує Єременко.

Нагадаємо, що 11 червня в київському офісі WebMoney співробітники податкової провели перевірку. У податковому відомстві повідомили, що були виявлені "значні порушення" в роботі товариства з обмеженою відповідальністю, яке є гарантом діяльності WebMoney Transfer в Україні (Українське Гарантійне Агентство). Також, податківці встановили, що правила цієї системи не узгоджувалися в НБУ.