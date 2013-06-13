ЗМІ: Організаторам WebMoney загрожує 15 років в'язниці

Як повідомило обізнане джерело в Міністерстві доходів і зборів, причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом), повідомляє Комерсант-Україна.

Щоб підтвердити ці підозри і зібрати вагомі докази, ще 11 червня податківці провели обшук в офісі WebMoney. Отримані дані дозволили Міндоходов заявити про виявлення «значних порушень» у роботі ТОВ «Українське гарантійне агентство», яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні. Засоби системи в обсязі 60 млн грн були заблоковані на банківських рахунках. Основні претензії стосуються того, що система WebMoney працює незважаючи на те, що її правила діяльності не були узгоджені з НБУ. При цьому з 2012 року в Україні заборонено обіг електронних грошей без такого узгодження. WebMoney свої правила не реєструвала і стверджувала, що оперує не електронними грошима, а титульними знаками - відповідно до ст. 512 і ст. 656 Цивільного кодексу.

Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, «скоєне організованою групою або в особливо великому розмірі» (будь-яка сума, що перевищує 306 тис. грн). Максимальна санкція - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також порушникам може загрожувати заборона на право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також - конфіскація особистого майна, коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом.

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook система WebMoney закликала користувачів не панікувати. «Ми працюємо для вас і робимо все можливе і неможливе для того, щоб всі питання були вирішені в найближчому майбутньому, щоб ні в якому разі не постраждали ваші інтереси. Дуже просимо не панікувати, оскільки ми з вами в одному човні, і запевняємо, що цей човен міцний і зроблений на совість », - зазначено в повідомленні.