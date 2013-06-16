Сьогодні в Україні святкують День медика

11:26, 16 червня 2013
Суспільство
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Сьогодні, 16 червня, в Україні, Білорусі, РФ, Казахстані та Молдові святкують День медичного працівника, дата якого припадає на третю неділю місяця.

День медика відзначають у третю неділю червня

Президент України Віктор Янукович вже привітав медичних працівників з професійним святом.

Текст привітання оприлюднено на сайті голови держави.

Він зауважив, що самовіддано й невтомно працюючи, медики щодня рятують і дарують людям життя.

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«Розпочата два роки тому медична реформа вже дала перші позитивні результати, які відчувають і працівники охорони здоров'я, і пацієнти. Динамічно розширюється мережа амбулаторій сімейної медицини, які оснащені якісним та сучасним обладнанням, значно підвищено зарплати медикам первинної ланки», - зазначив Янукович.

Він висловив переконання, що держава й надалі робитиме все можливе для ефективної модернізації медичної галузі в Україні.

Президент подякував медикам за витримку, милосердя та доброту й побажав наснаги і подальших успіхів роботі.

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