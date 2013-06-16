На Луганщині п’яний водій влетів у кафе, є жертви (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, аварія сталася о пів на четверту ранку у м.Стаханові на зупинці громадського транспорту «Ромашка».

За інформацією прес-служби прокуратури Луганської області, встановлено, що водій автомобіля «Acura» (1960 р.н.), рухаючись по вул. 60 років Жовтня, з боку міста Брянка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «Opel», який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення автомобіль «Acura» виїхав з проїжджої частини, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту та літнє кафе, розташоване поруч. В результаті одна людина померла, четверо, у тому числі син водія, який скоїв наїзд, перебувають у важкому стані.

Постраждалих і водія автомобіля «Acura», каретами швидкої допомоги доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Водій перебуває в травматологічному відділенні під охороною співробітників Стахановського МВ ГУМВС. Вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням прокуратури області і перебуває на особистому контролі прокурора області.

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