Українців можуть змусити платити тисячу доларів за в'їзд в Росію

Депутати Держдуми РФ Олексій Журавльов і Сергій Жигарєв розробили поправки до федеральних законів "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду до РФ" і "Про правовий стан іноземних громадян у РФ", що зобов'язують іноземців при в'їзді до Росії, що не потребує отримання візи, купувати міграційний вексель.

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Автори проекту вважають, що це допоможе зберегти національну цілісність РФ, знизить криміногенну ситуацію й залучить 225 млрд рублів додаткових доходів, повідомляє Комерсант.

Збільшення числа трудових мігрантів депутати Журавльов і Жигарєв називають "однією з найбільш гострих проблем, пов'язаних із міграційною ситуацією в Росії". "У 2012 році на територію РФ в'їхали 15,88 млн осіб (видано дозволів на роботу 1,34 млн), за аналогічний період 2011 року — 13,8 млн (1,19 млн). Вказані цифри відображають лише офіційну статистику. За неофіційними даними, на території країни постійно перебувають від 3 млн до 7 млн нелегальних трудових мігрантів", - зазначається в пояснювальній записці до проекту. На думку авторів поправок, збільшення числа низькокваліфікованих трудових мігрантів створює загрозу національній цілісності РФ і посилює криміногенну ситуацію. В 2012 році до адміністративної відповідальності притягнуто 2,5 млн осіб, у 2011 році - 2,4 млн.

При цьому депутати відзначають, що в 2012 році з РФ було депортовано 35 134 особи, у 2011 році — 28 585 осіб. За оцінками експертів, середня вартість депортації громадянина з країн Середньої Азії становить від 30 тис. до 40 тис. рублів . "Ці витрати створюють невиправдане навантаження на бюджет країни й перекреслюють ефект для економіки держави від праці іноземних мігрантів", - зазначають автори проекту. Вони пропонують запровадити новий фінансовий інструмент, що забезпечує платоспроможність іноземних громадян, - міграційний вексель. "Міграційний вексель - іменний безпроцентний казначейський вексель - отримуватиметься іноземним громадянином, який прибуває до Росії в порядку, що не потребує отримання візи, з метою забезпечення платоспроможності в разі його депортації. Будучи безумовним фінансовим зобов'язанням, він підлягатиме погашенню при виїзді іноземного громадянина з РФ", - йдеться в законопроекті.

Автори визнають, що законопроект потребуватиме додаткових витрат із федерального бюджету, але вони будуть компенсовані економією коштів, призначених для утримання та депортації іноземних громадян і осіб без громадянства. Окрім цього, законопроект дозволить залучити до бюджету країни додаткові кошти, обсяг яких може досягати 225 млрд рублів на рік (розрахунок із номіналу міграційного векселя 30 тис. рублів і кількості мігрантів протягом року - 7,5 млн осіб). "Після того, як ми отримаємо експертні відгуки, законопроект буде внесений до Держдуми", - пояснив член фракції "Єдина Росія", голова партії "Родіна" Журавльов.