Газпром узяв паузу на Туркменістан, а тепер повернеться до України

Після невеликої паузи Україна має намір продовжити переговори з Росією про ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив в.о. міністра палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

Він підкреслив, що російські партнери підписали нові умови щодо ціни на газ із Туркменістаном, й це стало причиною того, що переговори з Україною ще не закінчилися. «Ми чекали закінчення цих переговорів, зараз ми їх продовжимо», - зазначив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, російський "Газпром" домовився з Туркменістаном про підвищення ціни на імпортований газ до 130 дол. за тис. куб. м в першій половині 2008 року з 100 дол. за тис. куб. м у 2007 році.

Ціна на друге півріччя 2008 року визначена на рівні 150 дол. за тис. куб. м.

"Формула ціни, яка почне діяти з 2009 року, визначатиме ціну поставок за довгостроковим контрактом, аж до 2028 року", - заявив голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

"Газпром" перепродує основну частину середньоазіатського газу, в якому домінує туркменський, до України. Україна купує газ у фірми-посередника, половина якої належить "Газпрому", і розраховувала, що колишні російсько-туркменські домовленості залишаться в силі. Ціна на газ в 2008 році для України поки що не узгоджена.

Раніше у відносинах між РФ і Туркменістаном діяв трирічний контракт до 2009 року, згідно з яким вартість газу була встановлена на рівні 100 дол. за тис. куб. м.

Росія в останні роки підвищує ціну на газ для суміжних держав, але в різному масштабі. Через це Захід звинувачує Кремль у використанні експортних можливостей для тиску на нелояльні країни, такі як Україна і Грузія.

Президент РФ Володимир ПУТІН нещодавно пообіцяв Україні "м`який" перехід на ринкові умови поставок енергоносіїв.

Оскільки при поставках до України російський газ змішується з туркменським, подорожчання останнього може призвести до підвищення цін для української сторони. Так, у зв`язку з подорожчанням туркменського газу з 1 січня 2007 року ціна для України піднялась з 95 до 130 дол. за тис. куб. м.

Відповідно до міжурядових угод, російський газовий холдинг забезпечує транзит туркменського газу територією Росії до України.

15 листопада під час зустрічі в Москві голови Правління "Газпрому" О.МІЛЛЕРА і міністра палива і енергетики України Ю.БОЙКА було узгоджено принципи формування ціни на газ у середньостроковій перспективі.

Раніше представники "Газпрому" заявляли, що ціна газу для України в 2008 році може становити 160 доларів за тисячу кубометрів, якщо сторони підпишуть угоду про поетапний перехід на середньоєвропейську ціну до 2011 року. Середньоєвропейська ціна на газ може досягти 300 доларів за тисячу кубометрів уже в 2008 році.

До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 дол. за тис. куб. м, з січня 2006 року - 95 дол. за тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м.