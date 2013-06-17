Прокуратура Львова подала в суд на міськраду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова, таким чином створюються передумови для незаконної забудови та вилучення земель міських парків.

Як зазначається у повідомленні, у ході перевірки було з’ясовано, що Львівською міською радою „досі не проведено інвентаризацію, не встановлено та не виведено у натуру межі парків та скверів міста, що призводить до незаконного вилучення їх територій зі складу земель природно-заповідного фонду”.

„До прикладу, міською радою протиправно змінено межі та зменшено площі парків «Залізні води», «Високий замок», «Стрийський парк», «Личаківський», Центральний парк культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького та інших об’єктів. Водночас, мають місце факти незаконного відведення ділянок громадянам для забудови у межах територій природно-заповідного фонду”, - зазначається у повідомленні прокуратури.

З огляду на такі порушення, прокуратурою Львова внесено позов до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність Львівської міської ради у вказаній сфері та зобов’язати посадовців винести межі 27 парків міста та закріпити їх у натурі.