В Україну йде незначне похолодання

Завтра по Україні температура вночі становитиме 11-16°, вдень - 22-27°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в країні мінлива хмарність. Вночі в західних, місцями у Вінницькій і Житомирській областях, вдень на Закарпатті та Прикарпатті - короткочасний дощ, гроза, в Карпатах місцями сильний дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, на заході подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі - 11-16°, вдень - 22-27°; на Закарпатті та в південній частині вночі - 15-20°, вдень - 27-32°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 22-27°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-15°, вдень - 24-26°.

18 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-25°; в Дніпрі біля Києва 24°.