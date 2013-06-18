Тренера збірної України з легкої атлетики судитимуть за розкрадання 1 млн.

Головне слідче управління СБУ завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою старшого тренера збірної команди України з легкої атлетики у привласненні 1 млн грн.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, тренеру інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що з лютого 2011 року до липня 2012 року старший тренер, зловживаючи службовим становищем, привласнив понад 1 млн грн державних коштів. Ці кошти було виділено Державною службою молоді та спорту України на організацію підготовки спортсменів збірної України з легкої атлетики до участі у міжнародних змаганнях, у тому числі 35-х Олімпійських іграх у Лондоні.

У травні цього року вказане кримінальне провадження із затвердженим Генеральною прокуратурою України обвинувальним актом скеровано до суду.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури з посиланням на начальника управління нагляду за додержанням законів органами СБУ Вадима Іваніна поінформував, що ГПУ затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно старшого тренера штатної збірної команди України з легкої атлетики Держмолодьспорту.

За словами Іваніна, впродовж 2011-2012 років тренер отримував кошти на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів. «Однак, достовірно знаючи, що отримані ним особисто кошти виділені виключно на виплату добових учасникам зборів, оплату їхнього проживання та оренду спортивних споруд, він, зловживаючи службовим становищем, умисно утримував у себе частину коштів з метою їх привласнення», - додав Іванін. Крім того, приховуючи вказані злочини, він надавав керівництву та бухгалтерії завідомо неправдиві офіційні документи, авансові звіти, квитанції.

«У результаті, тренер заволодів коштами у сумі понад 1 млн грн, які виділялися на потреби спортсменів», - сказав Іванін.

Він повідомив, що кримінальне провадження за цими фактами розслідувалось Головним слідчим управлінням СБУ за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

«Наразі обвинувальний акт направлено до суду, де державне обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура України», - резюмував Іванін.